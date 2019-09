İYİ Parti’den çağrı: HDP Milletvekili Leyla Güven’in dokunulmazlığı derhal kaldırılsın.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in Diyarbakır’da yaptığı “Çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak” ifadelerine, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu’nun; “Nasıl hâlâ milletvekili ve siyasetçi kalabildiğinin de cevabı ve mesuliyeti hükûmettedir” sözlerinin ardından, bir tepki de partisinden geldi. İyi Parti’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “HDP Milletvekili Leyla Güven’in dokunulmazlığı derhal kaldırılsın.” denildi.

İşte o basın açıklaması;

Aziz Türk Milleti;

Türkiye, siyasetin iki farklı cephesinin sorumsuz tavır ve davranışlarıyla, yine ve yeniden tehlikeli bir gerilime sürükleniyor.

İktidarın, HDP kapısındaki gözü yaşlı annelerin feryadından nemalanmayı amaçlayan yaklaşımı ile aynı partinin bir milletvekilinin yaptığı hadsiz açıklama, yeni bir çılgınlığın gemi azıya aldığını gösteriyor.

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki:

Türk Devleti, dağa çıkarılan evlatlarını gidip alacak kudrete sahiptir.

Devletin sabrı olmaz, tavrı olur.

Devlet bir parti kapısına gidip aktör olamaz.

Türk Devletinin bakanları, terörle iltisaklı olduğunu iddia ettikleri bir partiden yardım bekleyemez.

Her vatandaşımızın güvenliğinden sorumlu olan İçişleri Bakanı, o güvenliği tehdit ettiğini söylediği bir kapıdan medet umamaz.

Bunu yaptığında; o partiye hak etmediği bir misyon yüklemiş olur ki; bu da gerek o partiyi, gerekse pkk terör örgütünü cüretlendirir.

Nitekim, HDP Hakkâri milletvekilinin sözleri de devleti acze düşüren bu davranışların sonucu olarak ortaya çıkan bu cüretin ürünüdür.

Buradan net bir şekilde uyarıyoruz:

“Gerillaya katılımlar da olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak” diyebilen bir zihniyetin, demokratik imkanlardan yararlanmaya hakkı yoktur.

Türkiye’yi yönetenler, bu sözleri edebilecek kadar şuursuz bir anlayışın partisinin kapısında şov yapmakla oyalanmayı bırakıp, derhal gereğini yapmalıdır.

İktidara açık çağrımızdır:

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in dokunulmazlığını derhâl kaldırmalıdır.

İYİ Parti bu noktada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.

Güç, imkân ve sorumluluk sizde.

Eğer bu garip oyunun içinde değilseniz, hiç vakit kaybetmeden, ülkemizi ve milletimizi hedef alan bu hadsizliğe haddini bildirin.

Daha bugün 7 şehidini Hakk’a uğurlayan Yüce Milletimizin ve bizim beklentimiz, bir an önce devlet etme görevinizi yerine getirmenizdir.

Millet sizden, HDP için “evlatlarımızı geri getiren parti” algısı yaratmanızı değil, onları dağa çıkaranları pişman etmenizi bekliyor.

Her mesele üzerinden hamaset yapmayı artık bırakın, işinizi yapma vaktiniz geldi de geçiyor…

İYİ PARTİ

NELER YAŞANMIŞTI?

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakırda yaptığı konuşmada terörle bağlantısı olan HDP'li vekillerin görevden alınmasını, kayyum atamalarını eleştirmiş, terör örgütü PKK'yı ve dağa katılımları destekleyen açıklamalarda bulunmuştu. Güven, “Bu devam edecek çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran zihniyet, Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da…” ifadelerini kullanmıştı.