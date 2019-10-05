İYİ Parti’den dünya hayvanları koruma günü etkinliği

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla İstanbul'un 39 ilçesinde hayvanların korunmasına dikkat çekmek, toplumu bilinçlendirmek ve vatandaşlara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında sokak sokak gezen partililer sahipsiz hayvanlara mama dağıttı. Barınakları da ziyaret ederek mama bırakan, partililer hazırladıkları mamaları vatandaşlara da dağıtarak hayvanların korunması konusunda bilinçlendirdi.

ŞEKER YERİNE MAMA DAĞITALIM

Etkinliğin ardından açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ayşe Çağlayan, “Biz İYİ Parti olarak sürekli barınakları ziyaret ederek oradaki sahip hayvanlara mama dağıtımı yapıyoruz. Bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla 39 ilçemizde de geniş kapsamlı bir etkinlik yaptık. Toplumunda hayvan sevgisini artırmak, onları hayatımızın her alanına dahil etmek için çabalıyoruz. Vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyoruz. Nikah ve diğer törenlerde şeker yerine hayvanlar için mama dağıtalım. Bu şekilde hem çocuklarımız için özendirici bir sosyal sorumluluğa imza atarız hem de dostlarımız olan sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılamış oluruz” dedi.