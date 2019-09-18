İYİ Parti’den erken seçim açıklaması!

Ağıralioğlu, İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısına ilişkin parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, işsizlik rakamlarına değinerek, Türkiye’nin kalıcı ve kurumsal bir işsizlik problemiyle karşı karşıya olduğunu savundu. Suriye konusunda Ankara’da yapılan Türkiye-Rusya-İran zirvesini, Suriye sorununun siyasi çözümü açısından önemli bir aşama olarak gördüklerini vurgulayan Ağıralioğlu, Türkiye’nin hassasiyetlerinin bölgede bir PKK devletinin oluşturulmaması istikametinde olduğunu belirtti.

“TAVİZ VERİLMEMELİ”

Suriye’nin toprak bütünlüğünden asla taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizen Ağıralioğlu, “İYİ Parti olarak, güvenli bölge hassasiyetleri de dahil bütün politikalarımız, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü muhafaza edecek şekilde uygulanmalıdır.” görüşünü dile getirdi.

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Yavuz Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

“İktidar icra makamıdır, eylem yapma yeri değildir. Devlet, eylem yapmaz, icraat yapar. Devlet, algıyı yönetmez, hakikati yönetir. Annelerin çığlığı, terörle amansız mücadelemizin kuvveti haline gelmelidir. İtirazımız şunadır; devlet, terörle mesafesini ayarlayamayan HDP’nin kapısında hak arayan bir acziyet görüntüsünün içerisine asla düşürülemez. Devletin icra makamı olduğu gerçeğiyle devletin yetkilileri, bakanları, hususiyetle İçişleri Bakanı, terörle arasına mesafe koyamayan bir partinin önündeki eyleme katılamaz. Bu, devletin itibarına suikasttır. Devlet, terörü destekleyenlerin canına okur. Milletin anası ağlamasın diye terörün hamiliğini, baniliğini yapan ne kadar şer odağı varsa onların anasını ağlatır ki milletin anası ağlamasın. Vazifesi bu olanlar, devleti sanki muhalefet kapılarında eylem yapacak bir acziyet görüntüsüne taşıyamazlar.”

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“FEZLEKE DÜZENLENMELİ”

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in konuyla ilgili ifadelerini anımsatan Ağıralioğlu, “Bu mevzudaki kışkırtıcı, cüretkar ve hadsiz cümlelerinin Meclis açılınca fezleke düzenleyecek bir iradeye dönüşmesini diliyoruz ve umuyoruz. O anlamda partimizin bir iradesi var. Devlet meydan okunacak bir mekanizma değildir” diye konuştu.

“ERKEN SEÇİM İNTİHARDIR”

Ağıralioğlu, gazetecilerin, erken seçim tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine, hükümetin seçim yenilemek ve seçim yapmak hususlarında çok rasyonel davranamadığını düşündüğünü belirterek, “Ekonomi, bu kadar ağır yük altındayken seçim aslında intihardır. Hükümeti böyle bir zeminde seçime mecbur edecek şey nedir bilmiyorum. Seçim, bunca ağırlaşan sorunlarımız içinde memleketin gündemi haline getirilmemelidir. Milletin gündemi seçim değil, geçim. Seçim gündeminin, seçim isteyenin aleyhine olacağını düşünüyorum. Kim ki bu kadar ekonomik zorluğun, darlığın, yokluğun içinde ‘seçim’ derse, milletin tokatını yer. ‘Meclis’teki siyasi aritmetik bozulursa seçim mecburiyeti oluşur mu?’ diye cümleler kuruluyor. Bu cümleleri bunca zorluğun, darlığın içinden milletin problemlerine sırt çevirmek gibi algıladığım için doğru bulmuyorum. Milletin gündemi, geçim iken, ‘seçim’ diyen milletten tokat yer” dedi.

AKŞENER’İN ‘ANAHTAR PARTİYİZ’ AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “anahtar partiyiz” sözünün hatırlatılması üzerine Ağıralioğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 17 yıllık iktidarından sonra Türk siyasetinde mağlup edilemez alanda olan AK Parti’yi mağlup edilebilir alana çektik. İYİ Parti, oy esnekliği de sağlamış oldu. Türkiye’de ‘ya 40 katır ya 40 satır’ arasına sıkışan siyasete ‘ne o, ne bu’ diyebileceğimiz bir alandan girdik. Anahtarız. Anahtar, açtığı kapıyı kapatabilir, maymuncuk sadece açabilir. Bizim bir siyasi pazarlık konusu içinde söylediğimiz cümleler değil. ‘Bir parti gitsin, bir parti gelsin’den çok daha mühim meselelerimiz var” ifadesini kullandı. AA