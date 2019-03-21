İYİ Parti’den esprili ‘Hulusi Akar’ paylaşımı

Hulusi Akar, Fırat’ın doğusunda Türkiye’ye rağmen herhangi bir karar alınmasına göz yumulmayacağını belirterek, “Münbiç iyi olacak, Fırat'ın doğusu iyi olacak. Bunun başka çaresi yok” dedi..

Bu sözler kamuoyunda İYİ Parti'yi hatırlattı. “Türkiye İYİ olacak” sloganını kullanan İYİ Parti de Akar'ın bu sözlerine kayıtsız kalamadı.

Twitter hesabından esprili bir paylaşım yapan İYİ Parti, “Sayın Hulusi Akar’ın partimiz nezdinde bir başvurusu bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.