İYİ Parti’den İstanbul’a ‘Gönüllü kent müfettişliği’ önerisi

İBB Meclisi ekim ayı oturumlarında İYİ Parti Grup Sözcüsü Dr. Suat Sarı, İBB Meclis Başkanlığı'na “kent müfettişliği” ile ilgili önerge sundu. Önerge oy birliği ile incelenmek üzere başkanlık makamına sevk edildi. Sarı önergesinde, kent müfettişliğinin kentte yaşayanların kentin sorunları ile ilgili ve duyarlı olması bunu ilgililer ile paylaşmasının kentlilik bilincinin yaygınlaşması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Sarı, içme ve atık su sistemlerinin problemleri, bozulan yolların onarılmaması, kent mobilyalarına hasar verilmesi, özel ve kamu araç sürücülerinin yolcu ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşüren yanlış hareketleri, yangın güvenliği, evsel atıklar hakkındaki problemler, sel ve depremlerde yaşanan aksaklıklar ve bunun gibi kent konforuna negatif etki eden unsurlara karşı büyümeden zamanında müdahale edilmesinin kent yaşam kalitesi açısından zaruri olduğuna dikkat çekti. Bunun için İBB'de “gönüllü kent müfettişleri” toplumsal hareketinin oluşturulmasını öneren Sarı önergesinde İBB Meclis üyelerinin de bu hareketin kurumsal üyeleri olarak değerlendirilmesini istedi.

KRİTERLERİ SIRALADI

Sarı, “gönüllü kent müfettişleri”nin taşıması gereken özellikleri şöyle sıraladı: “TC vatandaşı olmak. En az 40 yaşında olmak. Yüksekokul mezunu olmak. En az 10 yıl İstanbul'da ikamet etmiş olmak. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, dolandırıcılık, yüz kızartıcı suç, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarına açığa vurma gibi suçlarndan dolayı hükümlü bulunmamak.”