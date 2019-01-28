İYİ Parti’den ‘istifa’ tepkisi!

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın partisinden istifa etmesine ilişkin İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, “24 Haziran seçimlerinden Manisamızdan hepimizin oylarıyla, her bir partilinin emeğiyle, Manisalı seçmenlerin çalışması ile İYİ Parti adına seçilmiş milletvekilimizin istifasını üzüntüyle öğrendik. İYİ Parti ne bugün ne yarın terör örgütü uzantıları olan hiçbir siyasi görünümdeki partiyle işbirliği yapmaz. Vekilim 24 Haziran seçimlerinde seçilmişti, liste başıydı. O gün Genel Başkanımız, şu an aynı görevde olan genel başkan yardımcılarımız ve genel merkez yöneticilerimizin istişareleri sonucunda liste 1’den milletvekili adayı olmuştur. Bugün de partimizin yöneticileri aynı, değişmedi. Onu milletvekili yapan yöneticilerimiz doğru karar veriyor da bugün adaylar konusunda bir öngörüde bulunan Genel Merkezimiz bugün mü doğru karar vermiyor” dedi.

“İYİ PARTİ SEÇMENİ BİR ÖZÜR BEKLİYOR”

Bu istifanın altında siyasi bir neden aranmaması gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, “Bugün Manisa'da İYİ Parti adına seçimlerde oy vermiş, çalışmış çok sayıda arkadaşımızın gönlünde bir yara oluşmuştur. Bunun nedeni olarak bugünkü istifa partimize ve milletvekilimize yakışmamıştır. Birçok partilinin emeği vardır. Bu emek başka nedenlerden dolayı yazık edilmemeliydi. Bundan dolayı kendisinden İYİ Parti seçmeni bir özür bekliyor” diye konuştu.

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“BORÇLU KALACAKLARDIR”

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik ise, “Manisa’da Sayın Akkal’ı vekil seçtiren 130 bin oyda il, ilçe başkanından tüm teşkilat mensuplarına kadar çok kişinin emek ve hakları vardır. Partimize haksız ithamlarda bulunan Akkal, bu yakışıksız istifa kararı ile liderimiz Akşener ve partimize güvenip bu oyları veren Manisalı seçmene büyük haksızlık yapmıştır. Şimdi ‘bağımsız vekil’ sıfatına sığınıyorlar. 24 Haziran’da 43 milletvekiliyle Meclis’e girmiştik. Çeşitli bahanelerle istifalar oldu. Oysa, İYİ Parti’den seçilip istifa eden bu vekillerin, bölgelerinden bağımsız olarak seçilme şansları yoktu. Vekillik sıfatını İYİ Parti saflarında seçime girmelerine borçludurlar. Bu anlamda seçmenlere de borçludurlar ve borçlu kalacaklardır” dedi.