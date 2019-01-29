İYİ Parti’den İYİ Parti’li vekile istifa tepkisi

İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, Milletvekili Tamer Akkal'ın istifa açıklaması sonrasında il binasında basın toplantısı düzenledi. İYİ Partili Eryılmaz, gazetecilere Milletvekili Akkal'ın istifasının gerekçesinin siyasi olmadığını belirtti. Eryılmaz, açıklamasında şunları söyledi

“Bugün Manisa İYİ Parti olarak çok üzüldüğümüz bir durumla karşı karşıyayız. 24 Haziran seçimlerinde Manisa'dan hepimizin oylarıyla her bir partilinin emeğiyle Manisalı seçmenlerin çalışması ve teveccühüyle İYİ Parti adına seçilmiş milletvekilimizin istifasını üzüntüyle öğrendik. Bu üzüntümüz yetmezmiş gibi sayın vekilimizin istifasıyla ilgili öne sürdüğü nedenleri daha üzülerek okuduk. Şunu bilmelisiniz ki İYİ Parti ne bugün, ne yarın terör örgütünün uzantıları olan hiçbir siyasi partinin uzantılarıyla işbirliği yapmaz. Bizi HDP'yle yan yana getirmeye kimsenin ne hakkı, ne de haddi yoktur. Hepimiz biliyoruz ki sayın vekilimiz, 24 Haziran seçimlerinde liste başıydı. O gün sayın genel başkanımız ve şu an yine aynı görevde olan genel başkan yardımcılarımızın ve yöneticilerimizin olurlarıyla liste başında milletvekili olarak sıraya girmiş ve seçilmişti. Bugün de partilerimizin yöneticileri aynıdır, değişmedi. O gün onu milletvekili yapan yöneticilerimiz doğru karar veriyor da bugün adaylar konusunda bir öngörüde bulunan yöneticilerimiz mi yanlış karar veriyor.”

‘İŞBİRLİĞİNİ TAMER AKKAL GÖTÜRÜYORDU’

Eryılmaz, İYİ Parti ve CHP'nin Manisa'daki belediye başkan adayları görüşmesinde başından sonuna kadar yer aldığını ifade ederek şöyle konuştu: “Şunu net bir şekilde ifade edelim, İYİ Parti'nin şu saate kadar açıklanmış bir adayın ismi net değildir. Bu hafta sonuna kadar adaylarımızın açıklanmasını genel merkezimizden bekliyoruz. Biliyorsunuz ki CHP'yle istişareler sonucunda iş birliği yapıyoruz. Bu iş birliğini ben il başkanı atandığım dönemlerde ilimizde partimiz adına CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'la sayın vekilimiz Tamer Akkal götürüyordu. Yine sayın vekilimiz Ankara'da CHP'nin Manisa milletvekilleriyle işbirliği konusunda birçok görüşme yapmıştır. Hem adaylar konusunda, hem ilçe paylaşımları konusunda. Yine sayın Milletvekilimiz AK Partili Sayın Selçuk Özdağ ile birçok kez görüşmüş, bu görüşmesini ilçeler düzeyine adaylar düzeyine kadar indirdiğini ifade etmiştir.”

‘ÖZÜR BEKLİYORUZ’

Milletvekili Akkal'dan İYİ Parti adına özür dilemesini beklediklerini ifade eden Eryılmaz, “Sayın vekilimiz genel merkezimiz adına yerel yönetimlerle ilgili, yerel seçimlerle ilgili birçok yurt içi seçim gezisi gerçekleştirmiştir. Trabzon, Aydın,Balıkesir, Şırnak gibi illerimizde bizzat genel merkezimiz adına bir çok görüşmeler yapmıştır. Herhalde orada bizim kimle ittifak yapıp, kimle yapmayacağımızı partimiz adına en iyi bilenlerdendi. Böyle bir istifa haberini üzülerek söylüyorum, tekrar aldık. Altını çizerek söylüyorum. Bu istifa siyasi bir istifa değildir. Bu istifanın altında siyasi bir neden aramanız doğru değildir. Manisa'ya çıkınız ve bunu sorunuz. Bugün Manisa'da seçimlerde İyi Parti adına oy vermiş, çalışmış, bir sürü arkadaşımızın gönlünde bir yara oluşmuştur. Bunun nedeni olarak bu istifa partimize ve milletvekilimize yakışmamıştır. Bundan dolayı kendisinden İYİ Parti camiasına bir özür bekliyoruz.”

İYİ Parti Manisa Milletvekili Temer Akkal partisinden istifa etti

Akkal yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar kamuoyuna çok fazla yansıtmamaya çalışsalar da parti içindeki sıkıntıların had safhaya ulaştığını ileri sürdü.Partisinin genel başkanı Meral Akşener'in 24 Haziran'daki genel seçimler sonrası istifasıyla başlayan parti içi problemlerin yerel seçimler öncesi içinden çıkılmaz bir hal aldığını öne süren Akkal, şöyle devam etti:

“Bu sürecin en başından beri karşı çıktığım, önce iş birliği denen ve sonra adı yine ‘Millet İttifakı' olarak değişen bu oluşum, bizlerde tedavisi mümkün olmayan bir tahribat yaratmıştır. Bir Türk milliyetçisi olarak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin birçok büyükşehirde aday çıkarmayarak bu ittifaka destek olacağını açıklaması, daha önceden düşündüğüm İYİ Parti'den istifa kararımı bugün netleştirmeme sebep olmuştur. Böyle bir oluşumun içinde olmam bu saatten sonra mümkün değildir.

İstifa kararı almamdaki tek sebep sadece bu değildir. Teşkilatlara sormadan, danışmadan ve istişare edilmeden ‘ben yaptım oldu' mantığıyla kararlar alınması, alınan kararların ahbap çavuş ilişkileri ile belirlenmesi, bulunduğumuz il ile ilgili milletvekili, belediye başkanlığı ve meclis üyeliklerinin kimseye danışılmadan, ben ‘Manisa'yı sizden iyi bilirim' söylemleri eşliğinde belirlenmesi, ahde vefanın olmayışı, parti içindeki anti demokratik uygulamalardır.”

Manisa'da İYİ Parti'yi kuran, elini taşın altına sokan, kentte yüzde 14 oy alan teşkilatların, ilçe başkanlarının ve partililerin adeta yok sayılarak CHP ile pazarlıklar yapıldığını savunan Akkal, 17 ilçenin 10'unun teslim edildiğini, aday belirleme işlemlerinde hiçbir Manisalı yöneticinin haberdar edilmediğini belirtti.

Akkal, şunları kaydetti:

“Bu süreci Genel Merkez nezdinde yürüten Sayın Genel Başkan Yardımcılarına öncelikli tavsiyem, bu süreci Manisa'da ve tüm Türkiye'de kimselere sormadan, ‘ben yaptım oldu' mantığıyla, intikam duygularıyla ve menfaat ilişkileriyle götüreceğine, büyükşehirlerin garanti olan 1. sıralarından değil, önce kendi memleketlerinden milletvekili adayı olmaları olacaktır.

Sizler kendi memleketinizden aday olmayacaksınız, ama hayatınızda 3-5 kez gittiğiniz şehirler hakkında hiç kimseye danışmadan hüküm vereceksiniz. Manisa Kurucu İl Başkanlığı

görevini yaptığım ve Manisa Milletvekili olduğum İYİ Parti'den bugün itibarıyla istifa ediyorum.Bundan sonra milletvekilliği görevini bağımsız olarak, Manisalılık ruhuyla ve genel merkezin değil gerçekten milletin vekili olduğumun bilinciyle görevimi sürdüreceğim.”

İstifayla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı da 39'a düştü.

(DHA)