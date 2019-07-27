İYİ Parti’den Makedonya’ya anlamlı ziyaret!

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan başkanlığındaki İYİ Partili vekiller Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi'yi ziyaret etti.

Caferi ile yapılan görüşmede, Türkiye – Makedonya arasında kurulan sıkı dostluğu ve kardeşliği pekiştirecek adımlar atılması adına görüş alışverişinde bulunuldu.

Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Enes İbrahim, Üsküp Belediye Başkan Yardımcısı Enver Maliqi, Kuzey Makedonya Ticaret Odası Turizm Bölüm Başkanı Arkan Kerim de ziyarette yer aldı.

SİLEGOV VE MALİQİ'YE ZİYARET

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan ve beraberindeki İYİ Partili vekillerin, Üsküp'teki diğer ziyaret noktası Üsküp Belediyesi oldu. Türkkan ve beraberindeki heyet, Üsküp Belediye Başkanı Petre Silegov ve Başkan Yardımcısı Enver Maliqi’yi ziyaret etti.

Dostane geçen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Türkkan, Silegov ve Maliqi'yi Türkiye’ye davet etti. Üsküp'teki Türkkan başkanlığındaki heyette; İYİ Parti Grup Başkanı Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı yer aldı.