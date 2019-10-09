İYİ Parti’den memuriyette 35 yaş sınırı kaldırılsın teklifi

Bahşi, devlet memurluğu şartları arasında yer alan ‘35 yaşını aşmamak' hükmünün kaldırılmasını istedi. Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde, 35 yaşından büyükler de devlet memuru olmak için başvuruda bulunabilecek. Kaymakam ve hakim adaylığı sınavına girişlerde de halen 35 olarak uygulanan üst yaş sınırı kaldırılacak. Yasa teklifinin gerekçesinde “Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer gelişmiş ülkelerde de benzer görevler için sadece alt yaş sınırı uygulanmaktadır. Sosyo-kültürel ve ekonomik koşullardaki gelişmeler, emeklilik yaşının yükselmesi ve ortalama yaşam ömrünün uzaması, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesi amacına yaş sınırının günümüz koşullarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi zorunluluktur'' denildi.