İYİ Parti’den öğrenci yurtlarına yapılan zamma tepki

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşın sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşımaya devam ediyor. Ataş, bu kez de öğrenci yurtlarına yapılan zamlara dikkat çekti ve vatandaşların diğer konularda olduğu gibi öğrenim giderlerini karşılamada da sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle soru önergesi yönelten Ataş, öğrencilerin barınma problemlerinin çözülmesi ve maddi destek sağlanması konusunda çalışma yapılıp, yapılmadığını sordu ve cevap istedi.

“CEMAAT YURTLARINI GÜÇLENDİRME ADINA YAPILAN YANLIŞLAR ÖĞRENCİLERİ ZORA SOKTU”

Türkiye'de vakıf ve devlet üniversiteleri dâhil olmak üzere toplam 207 üniversitede yaklaşık 8 milyon 250 bin yükseköğretim öğrencisinin bulunduğunu belirten Milletvekili Ataş, “Buna karşın Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtların barınma kapasitesi 671 bin 508'dir. Yani devlet yurtlarının barınma kapasiteleri, öğrenci sayısının yüzde 10'u bile değildir. Yıllara sâri cemaatlerin yurtlarını güçlendirme adına, öğrenci yurtlarının yapılmaması, bugün öğrencilerimizi konaklama adına zora sokmaktadır. Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtların devlet denetiminde olduğundan dolayı daha güvenilir ve ekonomik olarak daha ucuz olmasından kaynaklı, öğrencilerimizin büyük bir kısmı bu yurtlarımızı tercih etmektedir. Ekonomik kriz ve işsizliğin hat safhaya çıktığı bu günlerde devlet yurt ücretlerine yüzde 20 ye yakın zam yapılmıştır. Bu zamlar öğrencilerin eğitim ve öğretim masrafları karşılamada zorlanan aileleri daha da zorlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

“YURTLARA YÜZDE 20 ORANINA VARAN ZAMLAR YAPMASININ AMACI NEDİR?”

İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, Bakan Kasapoğlu'na şu soruları yönetti ve cevap istedi, “Öğrencilerimizin barınma problemlerinin çözülmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Yurt kapasitelerinin mevcut öğrenci sayısının çok altında kalması nedeni ile kapasite artırımı ve yeni yurtların yapımı gibi çalışmalarınız bulunmakta mıdır? Yurtlara yerleştirilemeyen öğrencilerimizin barınmalarına veya konaklamalarına danışmanlık ve maddi destek amaçlı bir çalışma yapılmakta mıdır? Özel yurtların bazılarında cinsel ve dinsel istismarın üst seviyelere çıktığı bu günlerde nasıl bir denetim yapılmakta ve hangi önlemler alınmaktadır? Öğrenci burslarına yüzde 6 civarında zam yaparken, ekonomik krizin olmadığını varsayan iktidarın sosyal devlet anlayışına aykırı olarak yurtlara yüzde 20 oranına varan zamlar yapmasının amacı nedir?”