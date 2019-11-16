İYİ Parti’den sosyal medyadaki görüntülere tepki!

Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımla ilgili açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, paylaşımı yapan kişinin parti ile ilişkisi bulunmadığını belirtti.

Poyraz’ın açıklaması şöyle;

“Bugün sosyal medyada paylaşılan hadsiz ve ahlaksız bir görüntü, bazı çevrelerce partimizin adı kullanılarak kara propaganda malzemesine dönüştürülmüştür.

Öncelikle, Kocaeli’nde, Mehmet Avcı adlı bir kişinin yaptığı seviyesiz paylaşımı, şiddetle kınadığımızı belirtmek isteriz.

Bu kişinin İYİ Parti ile resmî ya da gayriresmî hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

Partimizin kuruluş günlerinde camiamıza dahil olmak isteyen, ancak gayriahlaki tavırlarından dolayı, daha işin başında dışlanan bu kişinin sözleri, milletimizin vicdanını yaralar niteliktedir.

Ancak, “pelikancı trollerin”, en az bu kişinin sözleri ve tavrı kadar ahlaksız bir yöntemle, adı geçen meczubu İYİ Partili gösterme çabası da çamur siyasetinin son örneğidir.

İYİ Parti, milletimizin hiçbir ferdine ya da kesimine hakareti kabul edemeyeceği gibi, bunu alışkanlık hâline getiren siyasete karşı mücadele eden bir partidir.

Söz konusu videoyu da, bu rezilliği partimizin adıyla yan yana anabilen ahlaksızlığı da kınıyor, kamuoyunun takdirine sunuyoruz.”