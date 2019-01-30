İYİ Parti’den Tunç Soyer açıklaması

Oda TV’nin haberine göre Aytun Çıray, İYİ Parti'nin CHP ile bazı il ve ilçelerde demokrasi için işbirliği yapma kararı aldığını hatırlatarak “Tunç Soyer'i destekleyerek kararımızın arkasında duracağız” vurgusu yaptı, Çıray şunları kaydetti:

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu işbirliği kapsamının içindedir. Dolayısı ile CHP'ye bırakılan bu ilin belediye başkan adayı Tunç Soyer'i destekleyerek kararımızın arkasında duracağız. Bu benim, bir İzmir Milletvekili olarak benim parti görevim olduğu kadar siyasi ahlâkımın gereğidir. Açıkça ifade etmeliyim ki; Sayın Tunç Soyer'e yapılan saldırıların gerçek nedeni babaları merhum Nurettin Soyer’in Fehullah Gülen’i ilk mahkûm eden yargıç olmasıdır. Soyer’e yapılan saldırılar arkasında Fetöcülerin intikam alma niyetleri vardır. Siyasiler bir defa daha Fetöcüler tarafından aldatılmaktadırlar. Fetöcü trollerin başlattığı bu kampanyaya alet olan siyasiler, bu örgüt tarafından kandırılanlar şimdi de cahiliye dönemi hukukundan medet mi umuyorlar? Kimse provokasyonlara gelmeyin. Bu ayıptır.”