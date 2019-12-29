İYİ Parti’li Ağıralioğlu: ‘Yerli otomobil iyi ama fabrika görmek istiyoruz’

Bir dizi programa katılmak üzere Ordu'ya gelen İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, beraberindeki heyetle birlikte partililer ile bir araya geldi.

Ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu, yerli otomobil üretiminin geç kalınmış bir adım olduğunu belirtti. Atılan adımları dikkatle izlediklerini belirten İYİ Parti sözcüsü Ağıralioğlu, “Meselenin bir tarafı şudur; milli otomotiv üretme iradesi kıymetli bir iradedir. Bunu başarmak sürecini ciddiyetle organize etmek ayrı bir şeydir” ifadesini kullandı.

‘146 MAKAM ARACI OLAN DEVLET, KENDİ OTOMOBİLİNİ ÜRETMELİ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başta Almanya olmak üzere, Avrupa ülkelerini hedef alırken kullandığı hitap biçiminin terbiye edici cümleler içerdiğini, fakat bunu yaparken kantarın topuzunu kaçırdığını belirten Ağıralioğlu, “Cumhurbaşkanımıza kuvvet olacak şey bu milli otomobil hamlesidir. Cumhurbaşkanlığı makamı dahil, devletin bütün üst düzey bürokrasinin 146 bin makam aracı var. Bu kadar makam arabası olan bir ülkenin çok ciddi bir irade ile kendi otomobilini üretmesi lazımdır, kıymetli bir iştir” diye konuştu.



‘ATILAN OLUMLU ADIMLARI DESTEKLİYORUZ’

Ağıralioğlu, yerli otomobil üretme iradesini kıymetli gördüklerini ve desteklediklerini ifade ederek, üretilen milli otomobile sadece Türk halkının değil, dünyanın pek çok köşesinde de kullanılması ve tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Ağıralioğlu, “İradeyi kıymetli görüyoruz ama iradeyle beraber fabrika görmek istiyoruz, üretim görmek, mamul haline getirilen ürünlerin tercih edilebilir olduğunu görmek istiyoruz. Dolayısı ile süreci hem dikkatli takip ediyoruz hem de bu anlamda atılan olumlu adımları destekliyor ve yüreklendiriyoruz.” (İHA)