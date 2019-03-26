İYİ Partili Ağıralioğlu: Önceki seçim kampanyasında vadetmediği bir şey kalmadı

Partisinin Pendik teşkilatının düzenlediği bir organizasyonda konuşan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran seçimlerinde verdiği vaatlerden hiçbirini yerine getirmediğini söyledi.

“ÖNCEKİ SEÇİM KAMPANYASINDA VADETMEDİĞİ BİR ŞEY KALMADI”

Bu nedenle Erdoğan'ın, vatandaşa vaat vermek yerine beka problemini sunduğunu ifade eden Ağıralioğlu şunları söyledi:

“Beni cumhurbaşkanı ederseniz, beni başkan ederseniz, diye cümleler kurduğu, geçen dönem ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi kampanyasında milletine vadetmediği bir şey kalmadığı için, beyefendi yeni bir şey buldu. Beka problemi… 17 yıldır memleketin yönetimi kendisinde olan bir adamın, 17 yıl sonra, ‘Arkadaşlar, devletin beka problemi var' demesinin bizdeki karşılığı şu: 17 yıldır, bizden aldığın yetki ile ülkenin yönetimini berbat ettin. Bizzat varlığınla beka problemi haline geldin.”

“FAİZ, DESE ‘REİS BUNU GEÇEN DÖNEM SEYRETTİK' DİYECEĞİZ”

“Buna rağmen, geçen dönem bizden istediği yetki aklımızda. Yetkiyi isterken bize vadettikleri de aklımızda. ‘Beni başkan yaparsanız' diye başladığın cümleler gibi Kabine'nin kurduğu cümleler de aklımızda. Beyefendi cümle kuruyor, Kabine koro halinde, ‘Beyefendi doğru söylüyor' diyor. Tayyip Bey, ‘Beni başkan yaparsanız, ekonominizi düze çıkaracağım. Bununla kalmayacağım faizin canına okuyacağım. Doları mahvedeceğim. Sermaye piyasalarımızı çok kuvvetlendireceğim. Ülkemiz bir daha dış mihrakların oyuncağı haline gelmeyecek.' diyor. Numan Bey bir taraftan, Süleyman Bey diğer taraftan koro halinde, ‘doğru' diyorlar. Geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinde bu cümleleri kurdular bize. Beyefendi, hafızalarda çok taze olduğunu bildiği için, “bana yetki verirseniz faizi düşüreceğim” dese, ‘Reis, bunu geçen dönem seyrettik' diyeceğiz.”