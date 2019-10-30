İYİ Partili Aslan’dan Tezcan’a sert tepki: Ya tutuklarsınız ya da çöplükten toplarsınız

İYİ Partili Mehmet Aslan, Twitter hesabından Yeni Şafak gazetesinin 29 Ekim’e özel hazırlanan manşetini eleştirip, ‘Cumhuriyet’i getiriyorum’ yalanıyla başa geçtikten sonra Devlet ve Millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur’dan kaçan, Millet’in Egemenliği’nden rakı bardaklarına sığınan bir İslâm Düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi’ ifadelerini kullanan Fatih Tezcan’a sert tepki gösterdi.

Aslan, Tezcan’ın paylaşımıyla ilgili olarak “Bu vatan haini şerefsizi ya tutuklarsınız ya da çöplükten toplarsınız” ifadelerini kullandı.