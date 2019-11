İYİ Partili Cesur, işsizlik dramını böyle anlattı: Gençler boncuk taneleri gibi…

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, farklı renk ve uzunluklarda olan boncuk dizileri ile yaptığı konuşmada iktidarın verdiği sözleri yerine getirmesini istedi ve şöyle konuştu:

DEVLET SÖZÜNÜ TUTSUN

* Kime baba denir? Koruyup kollayan, en güvendiğiniz kimseye… ‘Devlet baba' diyor milletimiz devletimize.

* Gençlerimiz umutsuz. Milyonlarca genç devletten çare bekliyor. Her gün kapanan fabrikalarla gelinen noktada gözlerini devletten gelecek atama haberine çeviren gençlerimizden söz etmek istiyorum.

* Eski Tarım Bakanı Fakıbaba, 1 Ocak 2018'de ‘3 bin 500 personel alacağız' dedi. 150 bin işsiz ziraat, su, gıda mühendisi ve veteriner var. Sonra bu atama 2019'un ikinci çeyreğine aktarıldı. Biz de dedik ki: Takip edeceğiz!

* Her gün yüzlerce mesaj geliyor atama bekleyen gençlerden, sabah olmuyor onlara. n Yirmi üç ay olmuş, Bakan söz vereli ve KPSS hakları yanacak gençlerimiz feryat ediyorlar, kimi ‘İntiharın eşiğindeyim' diyor, kimi evlenemiyor, ailelerinin yüzüne bakamıyorlar, hepsi umutsuz.

* Düşündüm, her geceyi bir boncuk yapayım dedim ve sizin için yan yana koydum. Bu upuzun dizide, onların iş beklerken uyuyamadıkları her gece için bir boncuk var.

* EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bekliyor senelerdir, resmi bekleyişleri dernek olarak Ocak 2015'ten beri, 58 ayı geçmiş. 1800 gün ve boncuk eder. Her bir gece için bir boncuk koydum diziye, EYT'nin boncuğu çok uzun oldu.

* 17 bin sağlıkçı atama bekliyor. On altı aylık bir dizi de sağlıkçılarımız için. Ulaştırma ve trafik hizmetleri bölümü mezunları için mavi boncuk yaptım.

* 700 bin öğretmen atama bekliyor, 200 bin açık var. Onlara boncuk dizisi yapamadım, kürsüde yerim yok.

GEREĞİNİ YAPIN

* Devletseniz gereğini yapacaksınız; ya bu çocuklarımıza iş imkanı sağlayacak yatırım iklimini yaratacaksınız ya da verdiğiniz sözleri tutup gençlerin atamasını yapacaksınız; bu acil çözüm.

* Uzun vadede de köklü bir çözümle, yeni uykusuz gençler yaratmamak için önlem alacaksınız. Düğümün çözümü aslında demokraside.