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İYİ Partili Çıray: Derhal görevden alın

Bayburt’ta İstiklal marşı çalınırken aralarında askerlerin de bulunduğu protokolün ayağa kalkmaması, büyük tepki yarattı. İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray bu tavrı ‘’Devletimiz adına utanç verici’’ diye niteledi. Çıray, Vali Emniyet Müdürü ve Garnizon komutanı başta olmak üzere tüm protokolün görevden alınıp, yargıya sevk edilmesini de istedi.

Sözcü Ankara
15:45 -
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İYİ Partili Çıray: Derhal görevden alın

Çıray ‘'İsimlerini zikretmek istemediğim Bayburt Valisi, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve diğerleri, milletin kalbinden düşmüştür.Bu görüntüler, devletimiz adına utanç verici, çok ağır ve asla kabul edilemeyecek bir olaydır” dewdi ve şunları söyledi:

‘'Bu tutumlarıyla Bayburtlulara ve onların kutsal bir parçası oldukları Türk Milletine karşı 96 yıllık Cumhuriyet tarihinde benzerine rastlanamayacak bir saygısızlığa ve hakarete imza atmışlardır. Kendisini yüce Türk Milletinin onurlu bir mensubu sayan her vatandaşımızı öfke dolu bir utanca boğan bu tavır, kesinlikle savunulamaz ve bağışlanamaz. Bunların yaptıklarının bölücülerden ve radikal unsurlardan ne farkları var? Yargı harekete geçmeli bu zevat derhal görev den alınmalıdır. Yapılması gereken bu saygısızlığı yapanların tümünün Cumhurbaşkanı tarafından acil bir sabah kararnamesiyle görevlerinden alınmasıdır. Türk milletine hakaret eden bu haddini bilmezlere hadleri bildirilmelidir''

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