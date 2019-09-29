İYİ Partili Çıray’dan Bakan Kurum’a kritik sorular!

Çıray, TBMM Başkanlığı'na verdiği önergesinde Bülent Arınç'ın, 23 Mart 2015'te kendisini o dönemde cemaat veya paralel yapı diye adlandırılan habis FETÖ şebekesiyle ilişkilendiren dönemin Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yönelttiği “Ankara'yı parsel parsel bu yapıya sattı” şeklindeki çok ağır suçlamasını hatırlattı. Çıray, soru önergesine neden gerek duyduğunu şu şekilde açıkladı:

HEPİMİZ İÇİN HAYAT MEMAT MESELESİ

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mansur Yavaş'ın seçilmiş olmasının ‘Arınç'ın eski başkan Gökçek'e yönettiği ‘Ankara'yı parsel parsel sattı' ithamının araştırılması için elverişli bir zemin ortaya çıkardığını düşünüyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanına yönelttiğim bu soruların amacı, genel ve yerel idarenin tüm unsurlarını bu çerçeve içinde harekete geçmeye teşvik etmek ve FETÖ terör örgütüyle mücadelenin güçlenmesine bir katkıda bulunmaktır. Bu hepimiz için bir hayat memat meselesidir.”

PARSEL SORUŞTURMASI SİZE BİLDİRİLDİ Mİ?

Çıray, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan cevaplandırmasını talep ettiği sorular:

– Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığının el değiştirmesinden sonra, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Bülent Arınç'ın, Melih Gökçek'e yönelttiği ‘Ankara'yı bu yapıya parsel parsel sattınız' ihbarı doğrultusunda bir soruşturma başlatıp başlatmadığına dair bakanlığınıza ulaşan herhangi bir bilgi var mıdır?

– Ankara'da 'parsel parsel satıldığı iddia edilen yerlerin, arazi ve arsaların nereleri olduğuna ilişkin yeni büyükşehir yönetimi tarafından bakanlığınıza yapılan bir bilgilendirme söz konusu mudur?

– Bakanlığınız bu konuda yeni büyükşehir yönetiminden herhangi bir talepte bulunmuş mudur? Eğer yeni büyükşehir belediye başkanlığının bu doğrultuda belli girişimleri olmuşsa, bunlar konusunda bakanlığınız meselenin iyice aydınlatılmasını ve Ankaralıların çıkarlarının korunmasını sağlayacak bir eylem planı hazırlamış ve büyükşehir yönetimiyle koordineli olarak yürütülecek kararlar almış mıdır? Eğer böyleyse söz konusu eylem planı ve kararlar nelerdir?