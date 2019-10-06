İYİ Parti’li Çokal: Aşı skandalının peşini bırakmayacağız

Sayıştay'ın 2018 Sağlık Bakanlığı Denetim Raporunda yer alan tespitlerin üzerinin örtülmemesi gerektiğini ifade eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, ortaya çıkan skandalların peşini bırakmayacaklarını söyledi. Konu ile ilgili soru önergesi verdiğini ifade eden Dr. Tuba Vural Çokal “En yetkili denetim organı olan Sayıştay'ın 2018 raporu sağlıkta yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlükleri bir bir ortaya koymuştur. Olmayan tüp bebek merkezine garantili malzeme alımından, ölülere sağlık hizmeti verilmesine kadar her şey yapılmış. Hadi bunları gözünüzü para hırsı bürüdüğü için yaptınız. 63 bin çocuğa süreci geçmiş aşıyı hangi vicdanla yaptınız. Bu kadar çocuğun sağlığını tehlikeye atmanın mantığı nedir?” diye sordu.

Raporlarda 72 bin doz aşının okul çağında olan yaklaşık 63 bin çocuğa uygulandığının toplam 113 milyon lira değerinde 1 milyon 628 bin doz aşı İl Sağlık Müdürlükleri’nin deposunda bozulduğunun tespit edildiğini kaydeden Dr. Tuba Vural Çokal “ Bu bir iddia değil, tespit. Bunu devletin en önemli denetim kurumu, yaptığı incelemelerde tespit ediyor. Raporluyor. Doğal olarak Bakanlıktan bir açıklama bekliyoruz. Ama Bakanlık bizim aklımızla alay ediyor. Bunları bir iddia değil resmi bir rapor olduğunu görmezden geliyor” dedi.

Dr. Çokal, sözlerini şöyle sürdürdü; “konu hakkında Sayıştay'ın açıklamış olduğu bilgiler ve rakamlar göz önüne alındığına Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları Sayıştay'ı yalanlamaktadır. Oysa Sayıştay'ın vermiş olduğu bilgiler Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından Sayıştay'a verilmiş bilgilerdir. Sayıştay bu bilgilere tek basına ulaşamaz. Sağlık bakanlığı tarafından verilen bilgiler doğrultusunda açıklamalarını yapmışlardır”

Bakanlığın şeffaf olması gerektiğini dile getiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Tuba Vural Çokal “ Karşımızda çok vahim tespitler var. Sağlık Bakanlığı bahsi geçen aşıların hangi ihale yöntemleriyle hangi firmalardan menşei belirtilmek kaydıyla ithal edildiğini, aşıların hangi tarihlerde üretildiği ve hangi tarihlerde bakanlığa teslim edildiğini kamuoyuyla paylaşmalıdır” diye konuştu. Aşıların muhafaza edildiği İl Sağlık Müdürlüğü depolarının da incelenmesini isteyen Dr. Çokal “İl Sağlık Müdürlüklerinin depolarında aşılarının muhafaza edecek soğuk zincir depolarını da merak ediyorum. Şahsım olarak tüm il müdürlüklerinde soğuk zincir deposu olmadığını düşünüyorum. Çünkü aşılar miadından önce bozulmaya müsaittir ve soğuk zincir tesislerine sahip olmayan kurumların depoladığı ilaç serum aşı vb. ürünler son kullanım tarihlerinden önce miadlarını doldururlar” dedi.

Türkiye'de daha önceki yıllarda belirli aşıların üretildiğini hatırlatan Dr. Çokal, şuan neden aşı üretimi yapılmadığının da kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti. Dr. Çokal Sağlık Bakanlığının aşı üretimi için planlama ve yatırım yapması gerektiğini ifade etti.