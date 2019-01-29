İYİ Partili Koray Aydın’dan ‘fitne’ genelgesi

Koray Aydın imzasıyla gönderilen 28 Ocak 2019 tarih ve 223 sayılı genelgede şöyle denildi: “İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yerel Seçimlere işbirliği içinde katılma kararı almışlardır. İşbirliğinin temelleri 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde yapılan Millet İttifakı çerçevesinde atılmış olup, toplumun geniş kesimlerinden büyük bir destek ve teveccüh görmüştür. Ülkemizin siyasetine hâkim olan tekçi ve kutuplaştırıcı anlayışa karşı demokratik ve uzlaşmacı siyaseti yerelde inşa etme yaklaşımına sahip olan İYİ Parti ile CHP, yerel seçimlerde 23'ü büyükşehir olmak üzere toplam 50 ilde işbirliğine gitmiştir.”

İŞBİRLİĞİ 23 BÜYÜKŞEHİR'İN 415 İLÇESİNİ DE KAPSIYOR

Genelgede işbirliğine konu Büyükşehirlerin ilçeleriyle ilgili bilgilere de yer veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın “Buna göre işbirliği 10 büyükşehirde İYİ Parti, 13 büyükşehirde ise CHP çatısı altında gerçekleştirilecektir. Her iki parti arasında yapılan protokole göre 23 büyükşehirde bulunan 415 ilçe belediyesinin 114'ünde İYİ Parti ve 209'unda CHP adaylarının desteklenmesi karara bağlanmış; 92 ilçede ise her iki partinin de ayrı ayrı seçimlere girmesi benimsenmiştir” dedi.

27 İLDEKİ 157 İLÇE BELEDİYESİNİN 79'UNDA İYİ PARTİ, 78'İNDE CHP DESTEKLENECEK

Koray Aydın, Büyükşehir olmayan 51 ilin 27'sinde gerçekleştirilen işbirliği ile ilgili detayları da ilk kez kamuoyu ile paylaştı. 27 ilin ilçeleri ve beldelerinde de işbirliği yapılacağına dikkati çeken Aydın şu bilgilere yer verdi: “İYİ Parti ile CHP, büyükşehir statüsü olmayan 51 ilin 27'sinde de işbirliğine gitmiş olup; 11 il belediyesinde İYİ Parti'nin desteklenmesi kararlaştırılırken, 16 il belediyesinde ise CHP'nin desteklenmesi uygun görülmüştür. Büyükşehir statüsü olmayan 27 ilde, merkez belediyelerin yanı sıra ilçe ve belde belediyelerinde de işbirliğine gidilmiştir. Her iki partinin il başkanlıklarına verilen yetki çerçevesinde sürdürülen görüşmelerde şimdiye kadar karara bağlanan 181 ilçe belediyesinin 79'unda İYİ Parti'nin, 78'inde CHP'nin desteklenmesi, 24 ilçede ise her iki partinin de ayrı ayrı seçimlere girmesi benimsenmiştir. İlçelerin yanı sıra 13 beldenin 8'i İYİ Parti'nin desteklenmesi benimsenirken, 5 belde de CHP'nin desteklenmesi kararlaştırılmıştır.”

İŞBİRLİĞİ RUHUNUN 81 İLDE KORUNMASI İÇİN SEFERBER OLUNACAK

İYİ Parti ve CHP işbirliğinin kapsamında olmayan 31 ilde de işbirliğinin ruhuna uygun olarak hareket edilmesi ve 81 ilde milletin azami desteğinin alınması için seferber olunması gerektiğinin altını çizen Aydın “Toplam 50 il, 596 ilçe ve çok sayıda beldeyi kapsayan İYİ Parti – CHP işbirliği, partilere emanet olarak verilen her oyun milli iradenin bir parçası olduğunun bilinciyle korunmasını esas alan, ülke ve millet menfaatlerini öne alan ve birlikte kazanmayı hedefleyen bir düşüncenin ürünüdür. Her iki parti arasında 50 ilde yapılan işbirliği, geriye kalan 31 ili şeklen kapsamasa bile bu illerimizde de işbirliği ruhu içinde hareket edilecek; sonuç olarak 81 ilde milletimizin azami desteğini almak için seferber olunacaktır” şeklinde uyarıda bulundu.

İYİ PARTİ 51 İLDE İL GENEL MECLİSİ SEÇİMİNE TEK BAŞINA GİRECEK

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Büyükşehir olmayan 51 ilde İl Genel Meclisi seçimlerine İYİ Parti olarak tek başına gireceklerini belirtti.

Genelgede işbirliğinin İYİ Parti ailesini daha da büyüteceğini belirten Aydın şöyle devam etti: “Yaptığımız işbirliği, illerde, ilçelerde, beldelerde ve köylerde İYİ Parti ailesini daha da büyütecek; kazanacağımız belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve il genel meclisi üyelikleri ile yerelde de milletimizin umudu olacaktır. Bu manada İYİ Parti'ye gönül veren herkes seçim işbirliğini sadece kendi ili ve ilçesi ölçeğinde değerlendirmemeli, ülke genelinde ortaya çıkan büyük tabloya odaklanmalıdır. Büyük bir cesaret ve ferasetle yapılan bu işbirliği hamlesi, partimizin gücüne güç katacak ve gelecek seçimler için iyi bir yatırım olacaktır. Aziz Türk milletine hizmet etmek gayesiyle Parlamento'ya giren en genç parti olan İYİ Parti, kısa süre içinde gösterdiği meclis performansı ile milletimiz için iyi bir alternatif ve güçlü bir umut kaynağı olmuştur.”

MİLLETİN YARISINI “İLLET” VE “ZİLLET” İLAN EDENLERİN VİCDANLARI KARARMIŞTIR

AKP ve MHP'nin kullandığı “illet” ve “zillet” söylemlerini de sert bir dille eleştiren Koray Aydın “Kendilerine oy vermeyen seçmenlerin yarısını, milletin gözünün içine baka baka neredeyse her gün ‘illet' ve ‘zillet' ilan edecek kadar şuurları kaybolmuş ve vicdanları kararmış siyasi anlayışlardan bıkan milletimiz, İYİ Parti'ye genel seçimlerde verdiği desteği, yerel seçimlerde çok daha yukarılara taşıyacaktır. İYİ Parti, korkunun yerine güveni; kamplaştırma yerine kucaklamayı; ötekileştirme yerine hoşgörüyü ve nefretin yerine sevgiyi esas alan siyasi anlayışıyla önümüzdeki yerel seçimlere damgasını vuracak; elde edeceği başarıyla; Türk siyasetinde sağlam ve kalıcı bir siyasi zemin inşa edecektir” dedi.

TÜRKİYE “İYİ BELEDİYECİLİK” ANLAYIŞIYLA TANIŞACAK

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın genelgede “Yapılan işbirliği İYİ Parti'ye siyasal coğrafyasını güçlendirme ve genişletme; köy ve mahallelerden başlayarak bütün teşkilatlarını harekete geçirme ve geliştirme; nihayet ülkemizi “İYİ Belediyecilik” anlayışıyla tanıştırma imkânı ve fırsatı da sunacaktır. İYİ Parti, işbirliğinin avantajıyla gireceği yerel seçimlerde, bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirecek ve gücüne güç katacaktır. Karşılıklı anlayış ve fedakârlığın belgesi olan işbirliği protokolünün esaslarına titizlikle riayet edilecek; fitne çıkmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir” şeklinde uyarıda bulundu.