İYİ Parti’li Özdağ: Türkiye’de 7 milyon göçmen var

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Türkiye’deki göç hareketleriyle ilgili Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programında açıklamalarda bulunudu.

Özdağ, “ABD Suriyelilerin burada kalmasını istiyor, İsrail burada kalmasını istiyor, Soros vakıfları, AB burada kalmasını istiyor, PKK burada kalmasını istiyor, Türkiye’deki selefi gruplar burada kalmasını istiyor” dedi.

“7 MİLYON GÖÇMEN VAR”

Özdağ yayın sırasında, Suriye’deki PKK bölgesini gösteren bir harita çıkarttı ve PKK’nın buradaki Suriyelileri korkutarak Türkiye’ye gitmelerini sağladığını belirtti. PKK’nın bölgedeki Suriyelilere ait tarlaları yakarak ve ortamı terörize ederek buradaki Suriyelilerin Türkiye’ye göç etmesine neden olduğunu açıkladı.

Özdağ’ın, Türkiye’deki kayıt dışı göçmen sayısının 2 milyona yakın olduğunu belirterek toplamda 7 milyon göçmenin Türkiye’de bulunduğunu iddia etti.