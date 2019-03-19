İYİ Partili Yokuş’tan protokol tepkisi! Fuarı terk etti…

17. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri fuarı başladı.

TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde, siyasi parti temsilcileri ve protokolün katıldığı açılışta ‘protokol’ gerginliği yaşandı.

Açılış konuşmalarının başlamasının ardından tüm Konya milletvekilleri adına AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın konuşma yapacağı belirtildi.

Uygulamaya tepki gösteren İYİ Parti Konya milletvekili Fahrettin Yokuş, AKP’li milletvekilinin konuşmaya başlaması ile salondan ayrıldı.

Yokuş, yaptığı açıklamada, fuar yöneticilerinin particilik yaptıklarını belirterek, “Bir başka parti vekili benim partimi temsil edemez. Konya ve Türk çiftçisi için protesto etmiyorum ancak programı terk ediyorum” dedi.

İYİ Parti temsilcileri ve milletvekili fuar alanını alkışlayarak terk ettiler.