İYİ Parti’nin en genç başkan adayından iddialı vaatler

31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. İYİ Parti belediye başkan adayları arasında en genç aday isi Berkay İsmail Hacıbaloğlu oldu. 30 Kasım 1994 Kırıkkale doğumlu Hacıbaloğlu, Karakeçili Belediye Başkanı olmak için yarışacak.

“BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BELEDİYE BURSU BAĞLANACAK”

2011 yılından beri çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarına ilişkin çalışmalar yürüttüğünü belirten Hacıbaloğlu, “Seçildiğim taktirde öncelikle ilçemizde bulunan ve büyük mirasımız olan Tarihi Çeşnigir Köprüsü’nün civarını bir cazibe merkezi yaparak bölgenin en güzel ilçesi yapacağım. Bu bölgeye çalışma yapılmasının akabinde kurulacak olan tesislerde ilçe halkı özellikle gençler ve kadınlar istihdam edilecektir. Kapulukaya Barajı'nın da ilçemizde olması nedeniyle su sporlarına önem verilecek ve yalnızca şirin ilçemiz değil tüm Kırıkkale halkı için sosyal faaliyet imkanı sunulacaktır. Bir genç olarak üniversite kazanan kardeşlerimin durumunu en iyi ben bilirim. Bu nedenle başarılı öğrencilere belediye bursu bağlayacağız. Aynı zamanda adalet ve eşitlik idealinden ayrılmadan, vatandaş memnuniyetini esas alan, milli, çoğulcu ve katılımcı bir yol izleyeceğim. ‘İyi Belediyecilik’ anlayışımızdan büyük güçlü Türkiye ülkümüzden, yaratılanı ‘Yaratanın emaneti' görüşümüzden asla ayrılmayacağım. Kuruluşundan itibaren bir öz evladı olarak içerisinde bulunduğum İYİ Parti’de beni böyle bir göreve layık gördükleri için İl Başkanım sayın Bülent Şükrü Altınışık ve Genel Başkanım sayın Meral Akşener'e çok teşekkür ederim.” diye konuştu.