İYİ Parti’nin Fatih adayı Aksoy’dan yeni video

İYİ Parti’nin “Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğiz” yazılı pankartıyla gündeme gelen Fatih Belediye Başkan adayı İlay Aksoy, sosyal medyadan paylaştığı videoda Fatih’teki tarihi Malta Çarşısı ve etrafındaki dükkanların Arapça yazılı tabeları ve ürünleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aksoy, “Benim amacım ne ırkçı olmaktır ne de provokasyon yaratmaktır. Sadece milli menfaatlerimizi korumak ve esnaflarımızın gelir kapısını kapatmamak için o pankartı astım. Sonuna kadar da devam edeceğim” dedi.

Yer Malta Çarşısı, İslambol Caddesi, gerçek durumu göstermeye devam edeceğim. Birinci önceliğimiz esnaflarımızın gelir kapısını kapatmamaktır. Ben Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğim. ⁦@iyiparti⁩ ⁦@fatihiyiparti⁩ ⁦@FatihBelediye⁩ pic.twitter.com/OO0AN0MXr1 — İlay Aksoy (@miadavet) 18 Mart 2019