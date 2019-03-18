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İYİ Parti’nin Fatih adayı Aksoy’dan yeni video

Daha önce Suriyeliler hakkında yaptırdığı pankartla gündeme gelen İYİ Parti Fatih Belediye Başkan adayı İlay Aksoy yeni bir video ile bölgedeki Arapça tabelalara dikkat çekti.

20:12 -
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İYİ Parti’nin “Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğiz” yazılı pankartıyla gündeme gelen Fatih Belediye Başkan adayı İlay Aksoy, sosyal medyadan paylaştığı videoda Fatih’teki tarihi Malta Çarşısı ve etrafındaki dükkanların Arapça yazılı tabeları ve ürünleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aksoy, “Benim amacım ne ırkçı olmaktır ne de provokasyon yaratmaktır. Sadece milli menfaatlerimizi korumak ve esnaflarımızın gelir kapısını kapatmamak için o pankartı astım. Sonuna kadar da devam edeceğim” dedi.

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Son güncelleme: android-time 20:18 18.03.2019
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