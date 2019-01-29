İYİ Parti’nin Gaziantep adayı Ejder Demir, Akşener’i ziyaret etti

İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ejder Demir, adaylığının duyurulmasının ardından bugün İYİ Parti Genel Merkezine gelerek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.

Haberayyıldız'a konuşan Demir, adaylığı hakkında şu ifadeleri kullandı: “Gaziantep'in geleceğine sahip çıkmak için aday oldum. Tüm Gaziantep'i kucaklamak hep birlikte Gaziantep halkının menfaatini korumak ve Gazi şehrimize huzuru, güveni ve mutluluğu getirmek için aday oldum. Gaziantep'te nereden tutarsanız tutun elinizde kalan bir yönetimsel boşluk mevcut. Gaziantep halkı bir yandan artan işsizlik oranı ve ekonomik sorunlarla boğuşurken, bir yandan da Suriyeli sığınmacıların yükü altında ezilmektedir. Mevcut haliyle Şehrimiz hak ettiği şekilde yönetilemeyen bir duruma gelmiştir. Gaziantep bu durumdayken susmayı Gaziantep'e ihanet olarak addettim ve mücadelemize devam etmeyi tarihsel bir görev saydım. Hep birlikte Gaziantep'in geleceği için, bizden sonraki nesillerin bereketli ve kadim şehrimiz Gaziantep'te huzur ve güven içinde yaşayabilmeleri için, gövdemizi de yüreğimizi de taşın altına koyduk. Gaziantep'e bir sözümüz var “Her şartta her platformda gazi şehrimizin menfaati için mücadele edeceğiz” Biz Gaziantep'in birlik ve beraberliği için bu kutlu yola çıktık. Çıktığımız bu kutlu yolda Allah bizi mahçup etmesin.”