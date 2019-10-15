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İyilik yapmanın sonu! Her yerde aranıyor

Antalya'da, pansiyon sahibi Umut A., yardıma ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine işe aldığı Selçuk B. tarafından gasbedildi. Sabah işe aldığı Selçuk B., akşam Umut A.'nın yanına gelip, bıçak çekerek kasadaki 1150 TL'sini aldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

20:10 -
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Olay, saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi’ndeki pansiyonda meydana geldi. İş yeri sahibi Umut A., sabah saatlerinde yanına gelen ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Selçuk B.’yi işe aldı.

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Akşam saatlerine kadar çalışan Selçuk B., iddiaya göre bir süre sonra Umut A.’nın yanına gidip kendisine bıçak çekerek kasadaki parayı vermesini istedi. Umut A., kasadaki 1150 TL’yi Selçuk B.’ye verdi. Parayı alan Selçuk B., pansiyondan çıkıp, kaçtı. Umut A., polisi arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine pansiyona gelen polis ekiplerince Selçuk B.’yi yakalamak için çalışma başlatıldı.  DHA

Ankara Antalya Niğde Polis
Son güncelleme: 20:31 15.10.2019
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