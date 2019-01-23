İZBAN çalışanı genç 7. kattan atlayarak intihar etti

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İzmir’de, raylı sistemle toplu taşıma hizmeti veren İZBAN’da araç bakım teknikeri olarak 5 yıldır görev yapan Ahmet Y., Çiğli Evka- 2’de evlerinin bulunduğu apartmanın 7’nci katından atlayarak intihar etti.

Bekar olan Ahmet Y.’nin bir süredir, bipolar bozukluk (iki uçlu duygudurum bozukluğu) nedeniyle tedavi gördüğü iddia edildi. Ahmet Y.’nin yarın Çiğli Evka-2’de düzenlenecek cenaze töreninin ardından, Menemen’de toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA