İZELMAN’daki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde arabulucu süreci başladı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası arasında yürütülen ve İzmir 1 ve 3 No’lu şubelerde örgütlü bulunan yaklaşık 7 bin İZELMAN işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin son oturumu da yapıldı. İşveren ile sendika arasında görüşmeler sürerken, işçiler Alsancak Mahallesi Şehitler Caddesi’nde toplanarak, İZELMAN’a kadar yürüdü. Üzerinde ‘Bu kente beraber hizmet ediyoruz, bu emeği beraber büyütelim’ yazılı pankart da taşıyan işçiler, yol boyunca ‘İş ekmek yoksa barış da yok’, ‘Sadaka değil toplu sözleşme’ sloganları attı.

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“UZLAŞMAYA VARILAMADI”

İşçiler İZELMAN binası önünde beklerden, sendika yöneticileri ve işveren de masada, TİS’te yer alan maddeler üzerinde görüşmesini sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım hizmetlerini yürüten ESHOT, İZSU, fen işleri, park bahçe, çevre sağlığı mezarlıklar dairesi, balık hali, sebze, aşevi huzurevi, otoparklar, katı atık dairesi, idari birimler, Eşrefpaşa Hastanesi gibi 17 farklı birimde çalışan işçileri kapsayan sözleşme görüşmesinin son oturumda da uzlaşmaya varılamadı. İşverenin yüzde 22.30 oranındaki ücret zammı talebine karşın, yüzde 35 zam isteyen sendika yetkilileri, toplantının ardından dışarıda bekleyen işçileri bilgilendirdi.

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“KRİZİN FATURASINI ÖDEMEK İSTEMİYORUZ”

Genel İş İzmir 3 No´lu Şube Başkanı Faruk Saral, toplu sözleşmeyi masada, barış çerçevesinde bitirmek istediklerini belirtti. Ekonomik krizin faturasını ödemek istemediklerini söyleyen Saral, “Derdimiz ekmeğimize bir ekmek katabilmek. Eşit işe eşit ücret istiyoruz. Geçen hafta bize teklif edilen oranı yeniden teklif ettiler. Biz de kabul etmedik. 7 bine yakın İZELMAN işçisi ile omuz omuza mücadeleye başlayacağımızın haberini buradan veriyoruz” dedi.

“EKMEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Genel İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Engin Topal da işçilerin ekmeğine sahip çıkacağını kaydetti. Topal, şunları söyledi:

“Bizim haftalardır dile getirdiğimiz TİS görüşmelerinin barış içerisinde bitmesi idi. Biz ekmeğimize sahip çıkacağız. Bundan sonra daha dik duracağımızın sözünü veriyoruz. Önümüzdeki bir kaç gün arabulucu ile birlikte bu işi masada bitirmeye çalışacağız. Biz verilen teklifi asla kabul etmiyoruz.”

“GREV SÜRECİ BAŞLAYACAK”

Taraflar arasında 2 ay boyunca devam eden ve sonuçsuz kalan sözleşme görüşmelerinin ardından, arabulucu süreci başladı. Arabulucu aşamasında da, görüşmeler bir ay daha devam edecek. Bu süre içerisinde sonuç elde edilmemesi halinde, grev süreci başlatılacak. DHA