Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 100 kadın şoförü işe alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 100 kadın otobüs şoförünü işe alacağı bildirildi.

20:34 -
Haberler Gündem
İzmir Büyükşehir Belediyesi 100 kadın şoförü işe alacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ESHOT Genel Müdürlüğü, belediyenin İZELMAN şirketi aracılığıyla gerekli şartları taşıyan 100 kadın otobüs şoförünü istihdam etmek için Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) başvuru yaptı.

İŞKUR’un internet sitesinde yayınlanan iş ilanına göre 40 yaşından gün almamış, en az ilköğretim mezunu D sınıfı veya 2016’dan önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar değerlendirmeye alınacak.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER (FOTOĞRAFLAR:DHA)

Adaylardan en az 1 yıl deneyime sahip olanlar istihdam edilecek.

Ayrıca 1 yıllık deneyime sahip olmayan adaylar için ise İŞKUR'un “İşbaşı Eğitim Programı”nı başarı ile tamamlayanların istihdamı sağlanacak.

Başvurular, 11 Haziran’da son bulacak ve mail yolu ile yapılabilecek.

AA

Son güncelleme: android-time 20:37 01.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more