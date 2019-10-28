İzmir için korkutan deprem uyarısı! Kent merkezinden geçen 17 aktif fay var

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü, birinci derece deprem bölgesinde yer alan İzmir’deki fayların haritalandırılması ve imar haritalarına işlenmesi için çalışma başlattı.

DAUM Müdürü Prof. Hasan Sözbilir, 6 ila 7.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyele sahip 17 aktif fayın bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

HER FAY İÇİN DEPREM SENARYOSU OLUŞTURACAĞIZ

“Bu faylar 10 bölge içerisindeki farklı yerlerde bulunduğundan hepsi için tek tek deprem senaryosu oluşturacağız. Deprem senaryoları oluşturmadan önce İzmir’de yapı stoğunun ortaya çıkarılması gerekiyor. 20 yıl içerisinde çok ciddi bilimsel gelişmeler yaşandı. O bilimsel gelişmeleri master planına yansıtmak ve o planı il ölçeğinde yapabilmek için böyle bir çalışma başlattık. Örneğin Tire fayı deprem ürettiğinde burada nasıl bir yıkıma neden olacak, onu önceden bilmek, buna göre afeti yönetmek için gerekli çalışmaları yapacağız.”

İSTANBUL’UN İÇİNDEN DİRİ BİR FAY GEÇMİYOR AMA İZMİR’İN…

Bilim insanlarının olası İstanbul depremi üzerinde yoğunlaştığını ancak İzmir’in İstanbul’a göre biraz daha tehlikeli sayılabileceğini anlatan Prof. Sözbilir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul’un içerisinden diri bir fay geçmiyor. Marmara Denizi’nde Kuzey Anadolu fayından dolayı bir deprem oluşursa İstanbul’un nasıl etkileneceği değerlendiriliyor. Ama İzmir’de doğrudan kent merkezinden geçen 17 fay var. Bunların geçmişlerini çok az biliyoruz. Yaptığımız çalışmalarla öncelikle bu fayları tanımaya çalışıyoruz. Bu fayları tanımak için hendek tabanlı paleosismoloji, haritalandırma gibi çalışmalar yapılıyor. İzmir’de yaklaşık 330 yıldır yıkıcı deprem olmuyor. Son deprem 1688 yılında üretildi ve ciddi anlamda can ve mal kaybı yaşandı. Ancak o zamandan beri deprem olmadığı için İzmir’de deprem riski çok daha fazla. Çünkü 17 fay var ve bunların hangisinin ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz. Bunları belli tahminler yaparak, belli çalışmalar yaparak anlayabiliriz.”

FAY GÜZELBAHÇE’DEN BAŞLIYOR

Prof. Sözbilir, fayların geçtiği ilçelerle ilgili ise şunları söyledi: Örneğin Seferihisar fayı 7 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline yakın. Bu fay ilçenin içerisinden geçiyor. İzmir fayı Güzelbahçe’den başlıyor, Narlıdere, Balçova, Konak, Pınarbaşı, Altındağ’dan devam ediyor. Bu fayın üstünde yerleşimler var. Fakat bu yerleşimlerin yapı stoğu konusunda çok az fikrimiz var. Bu fayları tanımlamamız ve geçmişlerini öğrenmemiz gerekiyor. Ona göre de gelecekle ilgili kısa ve uzun vadeli ne yapılması gerektiğini ortaya koymamız şart. (DHA)