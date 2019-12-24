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İzmir kuyumcu soygunu: İki kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde, kuyumcuyu soyan silahlı zanlılar, biri kadın iki kişiyi yaraladı.

11:17 -
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İzmir kuyumcu soygunu: İki kişi yaralandı

Gediz Mahallesi 682 Sokak’taki bir kuyumcuya gelen biri kadın maskeli üç kişi, tabancayla ateş ederek kuyumcu Ufuk Atçı’yı omzundan yaraladı.

Çevrede bir iş yeri olan, kuyumcunun akrabası Filiz Taş da ayağından vuruldu.

FOTO: AA

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından, çalınan altının miktarının belirleneceği öğrenildi.(AA)

izmir Kadın Polis
Son güncelleme: 11:18 24.12.2019
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