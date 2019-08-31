İzmir yanan ormanları için tek yürek oldu

İzmirliler, 18 Ağustos Pazar günü Karabağlar'da başlayan, daha sonra Menderes ve Seferihisar'a kadar yayılarak 5 bin hektarlık bir orman alanı etkileyen yangının yaralarını birlikte sarmak için bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hem felaketi yerinde görmek, hem de alınacak kararlara halkın katılımını sağlamak için “Gel, gör, koru” diyerek tüm İzmirlileri davet ettiği İzmir Buluşmaları'nın dördüncüsü Menderes Efemçukuru Devedüzü Mevkii'nde “Ormanİzmir” başlığı ile gerçekleşti.

İZMİR KÜLLERİNDEN DOĞACAK

Binlerce İzmirli, “İzmir küllerinden doğacak”, “Kül olan ormanlarımızda yeniden fidanlar yeşerecek”, “Geldik, gördük, koruyacağız” sloganıyla yanan alanda yapılan etkinliğe akın etti. Milletvekilleri, belediye başkanları, muhtarlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile binlerce yurttaş katıldı. Gezi Parkı protestoları sırasında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz ve babası Şahap Korkmaz, Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş de İzmir Buluşması'na katılanlar arasındaydı. “Çocuklar inanın” şarkısını söyleyerek alana giren Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası temsilcileri, “Küllerimizden doğacağız, yeni bir hikaye yazacağız” yazılı pankartı açtı.

ATALARIMIZIN AZİZ HATIRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ

“Orman İzmir” buluşmasının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seferberliğe katılan tüm İzmirlilere teşekkür ederek, “‘Gel, gör, koru’ demiştik. Geldiniz, gördünüz, koruyacağımıza dair inancımız pekişti. Bugün 30 Ağustos. Atalarımız bu bereketli, güzel topraklarda huzur içinde yaşayalım diye gözlerini kırpmadan can verdiler ve tarihe unutulmaz bir zafer olarak bugünü kaydettirdiler. Onların aziz hatırasına sahip çıktığınız, bugün bu toprakları korumak için bir araya geldiğiniz için sizleri sevgiyle selamlıyorum. Bugün İzmir için, Türkiye için çok anlamlı bir başlangıç yapacağız” diye konuştu.

VİCDANIMIZI RAHATLATMAK İÇİN BİR ARAYA GELMEDİK

Yangınla birlikte büyük bir felaket yaşandığını vurgulayan Soyer, “Yanan alan için 500 hektar deniliyor ama biz biliyoruz ki 5 bin hektardan fazla bir alan yandı. Bu alanın korunması için elimizden geleni yapacağız. Bir metrekaresini bile asla imara açtırmayacağız. Karşılarında bir çelik zırh gibi duracağız. Vatandaşlarımızın bütün önerilerini, fikirlerini burada gerçekleştireceğimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında karara bağlayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi İzmir’in en yetkili seçilmiş karar organıdır. Başlattığımız seferberlik bir heves değil. ‘Bir ağaç dikelim vicdanımız rahatlasın’ diye bir araya gelmedik. Biz burada İzmir ormanlarını nasıl koruyacağımızı, yanan alanlara nasıl sahip çıkacağımızı, böyle felaketler yaşamamak için neler yapacağımızı karar altına alacağız. Bizim vicdanlarımız bir fidan dikerek değil, elbirliği ile güçbirliği ile bu toprakların bir tek yeşil otuna sahip çıkınca rahatlayacak. Çünkü ancak bu şekilde çocuklarımıza, torunlarımıza iftihar edeceğimiz bir gelecek bırakabiliriz” dedi.

İZMİR KÜLLERİNDEN DOĞMASINI BİLİR

Ağacın, fidanın ve ormanın siyaseti olmaması gerektiğini belirten Soyer, “Ormanlarımız hepimizin ortak değeri. Orman Bakanlığımızla, Valiliğimizle, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışarak, İzmir’in ormanlarını koruyarak, İzmir’den tüm Türkiye’ye güzel bir ders vereceğiz. El ele vererek bu topraklara hep birlikte sahip çıkacağız. İzmirli olmaktan gurur duyuyorum. İzmir küllerinden doğmasını bilir” diye konuştu.

SOYER KAMPANYANIN DETAYLARINI ANLATTI

Toplantıda konuyla ilgili uzmanlar vatandaşları bilgilendirici sunum yaptı. Vatandaşlar söz aldı. Bazı vatandaşlar duygularını göz yaşları içinde anlatırken, anaokulu öğrencisi Doğa adlı bir kız çocuğu her çocuk için Soyer’den fidan dikilmesini istedi. Vatandaşların konuşmalarının İzmir’de gerçekleştirecekleri kampanya ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, şöyle konuştu: “Kentimizde ağaçlandırabileceğimiz 3 bin 800 hektar alan tespit ettik. Buraları ormana dönüştürmek için ilgili kurumlara talep yapacağız. 2020 yılında Avrupa yeşil başkenti olmaya adayız. Yapacağımız çalışmaları stratejik plana dahil edeceğiz. İzmir’de yapılmak istenen güzel çalışmaları koordine ederek çölde kum tanesine dönüşmesine engel olacağız. 9 Eylül’de düzenleyeceğimiz bir konserle bir bağış kampanyası başlatıyoruz. Sanatçılarımız bu konserden gelir elde etmeyecekler. İzmirliler 10 lira bağışlayarak konseri izleyebilecek. Meclisimizde bağış kampanyası düzenlemek için karar alacağız. Karar aldıktan sonra Valilik onayına göndereceğiz. 9 Eylül günü konser yapılacak alanda ağaçlandırma yapacağımız arazilerin haritasını koyacağız. Kim nereye ağaç dikmek istiyorsa bağış yapabilecek. Yine yapılan bağışlarla ormanların içinde helikopterlerin su alacağı su havuzları yapacağız. Köylerimize yangın istasyonu kuracağız. Çocuklarımızı yangın yerine getirip görmelerini sağlayacak, yangından etkilenen bir alanı açık hava müzesi haline getireceğiz. Orman okulu kurup, orman gönüllüğü eğitimi vereceğiz. Yangından tarım arazisi etkilenen 278 üreticimize 9 Eylül günü yapılacak meclis toplantısında karar alarak zararlarını karşılayacağız. Her doğan çocuk için bir fidan dikeceğiz. İzmirliler ağaçlarıyla birlikte büyüyecek”.

MECLİS TOPLANTISINDA ÇARPICI ÖNERİLER

İzmir Buluşması'nın ardından ünlü piyanist Gülsin Onay, mini konser verdi. Konser'in ardından İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin olağanüstü gündemli toplantısına geçildi. Toplantıda şu görüş ve öneriler dile getirildi :

“Oluşturulan fon yangın öncesi eğitim çalışmaları için kullanılsın. Belediyede orman mühendisliğinin geliştirilmesi için bir birim oluşturulsun”.

“Yanan alanlar mutlak koruma bölgesi olsun. Bölgede madencilik meclis kararıyla yasaklansın”.

“Orman alanlarında yağmur suyu havzası kurulsun”.

“Kent içinde kent bahçeleri kurularak yeşillendirme çalışması yapılsın”.

“Yangına hassas bölgelerde yerel itfaiye birimleri kurulsun”.

“Nisan ayında İzmir Orman Haftası yapılsın”.

“Yangın alanında gönüllü olarak çalışmak isteyenler için yer yapılsın, gönüllü organizasyonu oluşturulsun”.

“Yanan ağaçlar üzerinde ressamlar resim yapsın, satılarak bağış kampanyasına destek sağlansın”.

“Yanan orman alanında kalan canlıların hızla üremesi için beslenme desteği verilsin”.