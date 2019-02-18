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İzmir’de 35 bin aileye patates soğan

İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentte dar gelirli vatandaşlara patates ve soğan dağıtacaklarını söyledi.

11:45 -
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İzmir’de 35 bin aileye patates soğan

Kocaoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

“İzmir’de dar gelirli 35 bin aileye, kooperatifler aracılığıyla 10’ar kg. patates ve soğan dağıtacağız. Vatandaş tanzim satışa gitmeyecek. Ürünler evine gelecek. Üstelik para ödemeyecek. Aramızda o kadar fark olsun artık..”

ÜNİVERSİTE ARKADAŞLARIYLA BULUŞMA

Öte yandan İzmir 68'liler Platformu üyeleri, Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti. Kocaoğlu burada “Belediye başkanlarının zırhı adaletidir. Başkanlık koltuğunda oturduğum sürece, hep adaleti gözetmeye çalıştım. ‘Dürüst ve onurlu siyaset, dürüst ve onurlu yönetim' anlayışından taviz vermedim. Kimseye iltimas geçmedim. İki tane oğlum var. İzmirliler isimlerini bile bilmez. Ve 15 yıllık görev sürem sonunda geldiğim gibi gidiyorum. Siyasi ilkelerimden ve doğrularımdan ayrılmadan bayrağı teslim ediyorum. Bu çok zor bir iş. Benim için en büyük başarı budur.” diye konuştu.

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Son güncelleme: android-time 12:52 18.02.2019
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