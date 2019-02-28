İzmir’de 35 bin dar gelirli aileye 700 ton soğan ve patates

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 35 bin aileye 10’ar kilogramlık paketler halinde patates ve soğan dağıtımına başladı. Aracısız, doğrudan üreticiden alınan toplam 700 ton ürünün 30 ilçede, 90 araç ve 220 personelle dağıtılacağı bildirildi.

350 ton patatesi Ödemiş’teki Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi´nden satın alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 350 ton soğan alımını ise Ankara Polatlı ilçesindeki Soğan Üreticileri Birliği’nden temin etti. Böylece dar gelirlilerin mutfak bütçesine katkı sağlanırken üreticiye de destek verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Aziz Kocaoğlu, bir süre önce sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, “İzmir’de dar gelirli 35 bin aileye, kooperatifler aracılığıyla 10’ar kilogram patates ve soğan dağıtacağız. Vatandaş tanzim satışa gitmeyecek. Ürünler evine gelecek. Üstelik para ödemeyecek. Aramızda o kadar fark olsun artık” mesajını paylaşmıştı.

İZMİR, (DHA)