İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde aynı zamanda güvenlik korucusu olan Meşebağları köyü muhtarı Hasan Bıkmış’ın (34) kullandığı minibüse, okul önünde uzun namlulu tüfek ve tabancalarla ateş açıldı. Saldırıda muhtar Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış (57) öldü, eşi Emine Bıkmış ve 7 yaşındaki oğlu Ahmet Bıkmış yaralandı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Hazro’nun Kırmataş köyünde meydana geldi. Aynı zamanda güvenlik korucusu olan Meşebağları Köyü muhtarı Hasan Bıkmış’ın kullandığı 21 BP 956 plakalı minibüs, Kırmataş İlkokulu önünde hareket halindeyken, 4 kişi tarafından uzun namlulu tüfek ve tabancalarla ateş altına alındı.

Saldırganlar kaçarken, yoldan çıkıp arazide duran minibüsteki sürücü Hasan Bıkmış ile babası Piresin, eşi Emine ve oğlu Ahmet Bıkmış yaralandı. Silah sesleriyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki hastanelere götürüldü.

Acil servislerde müdahale edilen yaralılardan muhtar Hasan Bıkmış ve babası Piresin Bıkmış kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için morga konulurken, tedavileri devam eden Ahmet ve annesi Emine Bıkmış’ın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Olay yeri ve hastanelerde güvenlik önlemi alan jandarmalar, gri bir otomobille kaçtıkları belirtilen olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

İZMİR’DEN DİYARBAKIR’A

Saldırının İzmir’de aile içi kavgadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

İzmir’in Güzelbahçe ilçesi 655 sokakta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Hayrettin İkilik’in tartıştığı eşi S.İ.’yi darp etmesi aile içinde huzursuzluğa neden oldu. İddiaya göre S.İ., Diyarbakır’ın Hazro aynı zaman güvenlik korucusu olan ağabeyi Hasan Bıkmış’a eşinden şiddet gördüğünü anlattı. Bunun üzerine Hasan Bıkmış, kardeşleri M.B.(18) ile M.B.’yi (22), İzmir’e gönderdi.

Kız kardeşlerinin evine gelen M.B.(18) ile M.B.(22), çıkan tartışmanın ardından enişteleri Hayrettin İkilik'i sopayla döverek hastanelik etti. Olayda ağır yaralanan Hayrettin İkilik, 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan İkilik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pide ustası olan 3 çocuk babası İkilik'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili İkilik'in eşi S.İ. ile eşinin kardeşlerini gözaltına alındı.

Hayrettin İkilik'in ölümünün ardından Diyarbakır’ın Hazro ilçesine bağlı Meşebağı Köyü’nde oturan köy muhtarı ve güvenlik korucusu Hasan Bıkmış’ın kullandığı minibüs silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış (57) yaşamını yitirirken, eşi Emine ve oğlu Ahmet Bıkmış (7) yaralandı. Saldırı ile ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri olayın İzmir’de oturan aile yakınları ile ilgili olduğunu belirledi.

Silahlı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmada İzmir’de darp edildikten sonra yaşamını yitiren Hayrettin İkilik’in, Hazro ilçesinde oturdukları belirlenen kardeşleri S.İ ve K.İ. ile S.İ.’nin iki oğlunun şüpheli olarak arandığı öğrenildi.