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İzmir’de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesindeki eski binada, yağmurun da etkisiyle çökme meydana geldi. Binada bulunan 2 kişiden 1'i, kurtarılıp hastaneye kaldırılırken, diğerininse cansız bedenine ulaşıldı.

17:08 -
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İkiçeşmelik semti 940 Sokak 6 numaradaki 3 katlı eski binanın arka tarafında, sağanağın da etkisiyle çatı ve duvarların bir bölümü çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında binada bulunan ve hurdacılık yaptıkları belirtilen 2 kişiden 1’i, kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında kaldığı belirtilen diğer kişi içinse çalışmalar yoğunlaştırıldı.

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Çökme meydana geldiği sırada binada yaşayanlardan birinin ise dışarıda bulunduğu ve bu sayede kurtulduğu öğrenilirken saatler süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda ekipler 1 kişinin cesedine ulaştı. Göçük altında kalan kişinin 60 yaşındaki İbrahim Yardım olduğu bildirildi.  DHA

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Son güncelleme: android-time 00:31 24.01.2019
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