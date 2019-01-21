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İzmir’de çerez fabrikasında yangın

İzmir'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken, korkutan yangın kontrol altına alındı.

16:29 -
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Edinilen bilgiye göre yangın, öğleden sonra bir kuru yemiş fabrikasında çıktı. Yangın sonrasında bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sonrasında çalışanlar hemen apar topar tahliye edildi.

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DHA

Yangının büyüklüğü ise kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hemen canla ve başla yangına müdahale etti. Çevreden de çok sayıda takviye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangınla ilgili ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili ciddi bir maddi kaybın olduğu belirtildi. İHA

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Son güncelleme: android-time 17:24 21.01.2019
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