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İzmir yerel seçim sonuçları 2019: İzmir’de oy oranları belli oluyor

Seçim sonucunun heyecanla beklendiği diğer bir büyük il ise İzmir. İzmir'de seçim sonuçları sandıkların açılması ile belli oluyor. İşte CHP ve AKP'nin oy oranları...

Sozcu.com.tr
19:17 -
Haberler Ekonomi
İzmir yerel seçim sonuçları 2019: İzmir’de oy oranları belli oluyor

Saat 19:59 itibariyle İzmir’de sandıkların yüzde 36’sı açıldı. İzmir’de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre CHP’nin adayı Tunç Soyer önde…

Açılan sandık sayısına göre CHP’nin adayı Tunç Soyer oyların yüzde 58.28’ini aldı.

AKP’nin adayı Nihat Zeybekci ise oyların yüzde 37.70’ini aldı.

İzmir’de CHP’nin oy deposu olarak anılan Konak’ta açılan sandık sayısı ise yüzde 7.72. Konak’ta açılan sandıklarda yüzde 66.39 CHP’ye oy çıkarken AKP’ye yüzde 30.06 oranında oy çıktı.

İşte İzmir seçiminde anbean son durum

İzmir İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Tunç Soyer CHP CHP 607.413 % 58,24
Nihat Zeybekci AK Parti AK Parti 394.100 % 37,79
Diğer Diğer 23.789 % 2,28
Saadet Partisi Saadet Partisi 7.140 % 0,68
DSP DSP 3.521 % 0,34
DP DP 2.236 % 0,21
Vatan Partisi Vatan Partisi 1.807 % 0,17
TKP TKP 1.569 % 0,15
BTP BTP 908 % 0,09
İBRAHİM DEMİR İBRAHİM DEMİR 232 % 0,02
DENİZ TÜTMEZ DENİZ TÜTMEZ 106 % 0,01
ALİ İHSAN ERDENİLGEN ALİ İHSAN ERDENİLGEN 56 % 0,01
YALÇIN YANIK YALÇIN YANIK 48 % 0,00
İzmir İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
CHP CHP 152.509%50,39
AK Parti AK Parti 108.370%35,80
İyi Parti İyi Parti 12.681%4,19
MHP MHP 7.695%2,54
HDP HDP 4.974%1,64
Saadet Partisi Saadet Partisi 3.287%1,09
DSP DSP 3.286%1,09
BBP BBP 665%0,22
TKP TKP 639%0,21
DP DP 592%0,20
Vatan Partisi Vatan Partisi 491%0,16
BTP BTP 188%0,06

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Son güncelleme: android-time 20:04 31.03.2019
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