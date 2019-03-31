İzmir yerel seçim sonuçları 2019: İzmir’de oy oranları belli oluyor

Saat 19:59 itibariyle İzmir’de sandıkların yüzde 36’sı açıldı. İzmir’de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre CHP’nin adayı Tunç Soyer önde…

Açılan sandık sayısına göre CHP’nin adayı Tunç Soyer oyların yüzde 58.28’ini aldı.

AKP’nin adayı Nihat Zeybekci ise oyların yüzde 37.70’ini aldı.

İzmir’de CHP’nin oy deposu olarak anılan Konak’ta açılan sandık sayısı ise yüzde 7.72. Konak’ta açılan sandıklarda yüzde 66.39 CHP’ye oy çıkarken AKP’ye yüzde 30.06 oranında oy çıktı.

İşte İzmir seçiminde anbean son durum