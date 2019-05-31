İzmir’de esrarengiz ‘FETÖ Borsası’ cinayeti

İzmir'de, 7’si tutuklu 69 sanığın yargılandığı “organize suç örgütü” davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı, iş adamı Ahmet Kurtuluş, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları ve ailesi, acil servis önünde gözyaşları döktü.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA YARGILANIYORDU

Hakkında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan eski AKP İl Başkan Yardıcımcısı, iş adamı Ahmet Kurtuluş, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “organize suç örgütü” davasında firari sanık suç örgüt lideri Serkan Kurtuluş ile 7’si tutuklu 69 sanık arasında bulunuyordu.

Hazırlanan iddianamede sanıklara “suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme” gibi suçlamalar yöneltilmişti.

FETÖ BORSASI!

Bazı devlet görevlilerinin bu suç örgütüyle bağlantıya geçerek FETÖ soruşturmalarını etkilediğine işaret edilen iddianamede, “Çeşitli üst düzey kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında FETÖ soruşturmalarında haklarında işlem yapılan iş adamlarına yönelik menfaat temin saikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle ‘FETÖ borsası’ olduğu kuşkusu uyanmıştır.” ifadelerine yer verilmişti.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Polis yeleği bulunan şüpheli, dün akşam saatlerinde Kurtuluş’un evinin bulunduğu siteye gelmiş, buradaki güvenlik görevlisine denetimli serbestlik bürosunda görev yaptığını söyleyerek Kurtuluş’un bulunduğu daireye girerek Kurtuluş’a ateş ettikten sonra yaya olarak kaçmıştı. Ağır yaralanan Kurtuluş, ambulansla DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. (AA,İHA)