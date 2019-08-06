Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir’de FETÖ operasyonu: Çok kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si muvazzaf 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

08:23 -
Haberler Gündem
İzmir’de FETÖ operasyonu: Çok kişi hakkında gözaltı kararı
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more