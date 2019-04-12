Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir’de FETÖ’nün mahrem imamı, eski emniyet müdürü yakalandı

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin mahrem imamı olduğu gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan, meslekten ihraç edilen emniyet müdürü E.E., sahte kimlikle yakalandı.

23:18 -
Haberler Gündem
İzmir’de FETÖ’nün mahrem imamı, eski emniyet müdürü yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki polis okulunda FETÖ’nün mahrem imamlığını yaptığı tespit edilen eski emniyet müdürü E.E.’nin adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan E.E.’yi saklandığı evde, sahte kimlikle yakaladı. Meslekten ihraç edilen E.E.’nin, polis akademisinde örgütün mahrem imamlığını yaptığı, mezuniyetinin ardından FETÖ üyesi öğrencilerden sorumlu olduğu ve örgütsel faaliyetleri organize ettiği bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.E., adliyeye sevk edildi.

DHA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more