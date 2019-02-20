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İzmir’de gece kulübü çıkışı silahlı saldırı

İzmir'in Konak ilçesinde, bir gece kulübünden çıkışta silahlı saldırıya uğrayan Oktay Çetinkaya ile arkadaşı Ergun Aksoylu yaralandı.

08:05 -
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İzmir’de gece kulübü çıkışı silahlı saldırı

Olay, saat 06.00 sıralarında Şair Eşref Bulvarı’nda meydana geldi. Bir gece kulübünde eğlenen Oktay Çetinkaya ile arkadaşı Ergun Aksoylu, çıkışta kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancalardan çıkan mermilerin isabet ettiği Çetinkaya ve Aksoylu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Oktay Çetinkaya, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Ergun Aksoylu ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Oktay Çetinkaya’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DHA

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