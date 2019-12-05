İzmir’de iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

İzmir’in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2. Kadriye Mahallesi’nde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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10 KİŞİ YARALANDI

Tarafların pompalı tüfekle ateş açması sonucu aralarında çevredekilerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında bulunan ve gözüne saçma isabet eden 8 yaşındaki çocuğun ameliyata alındığı öğrenildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Ç.K, V.K, M.K, V.K, A.K ve G.K. gözaltına alındı.

Zanlıların arasında dün akşam A.K’ye ait otomobilin çizilmesi sonrası husumet oluştuğu öne sürüldü.

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ÇATIŞMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

10 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın nedeni belli oldu. A.K.’nin, yeni aldığı otomobilini çizdiği iddiasıyla dün akşam saatlerinde V.K. ile tartıştığı, tarafların bugün karşılaşmasından sonra çatışma çıktığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 9 yaralı taburcu edilirken, gözüne saçma isabet eden Orduşan Vardal (8), ameliyata alındı.

Olayla ilgili her iki gruptan gözaltına alınan A.K., G.K., V.K., Ç.K., V.K. ve M.K.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Mahallede geniş güvenlik önlemlerini sürdüren polisin olayın meydana geldiği sokakta gece boyunca nöbet tutacağı bildirildi. (AJANSLAR)