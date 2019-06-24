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İzmir’de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

22:35 -
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İzmir’de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 ACB 518 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Ören Mahallesi kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek Lütfü Değer’in (23) kullandığı 35 AAY 657 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kimliği henüz belirlenemeyen sürücü ile aynı araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Değer, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler, savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, çalışmaların ardından açıldı.

AA

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Son güncelleme: android-time 22:36 24.06.2019
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