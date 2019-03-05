İzmir’de İYİ Parti’den toplu istifa

İYİ Parti Dikili İlçe Başkanı Altan Aktup, yaptığı açıklamada, “Yüreğimde vatan, bayrak sevgisiyle kurucu ilçe başkanı olduğum İYİ Parti Dikili İlçe Teşkilatı’ndan gelinen noktada istifa etmiş bulunmaktayım. Bu istifanın gerçek nedeni halkıma olan bağlılığımdır. Halkımız Dikili’de huzur, birliktelik ve dayanışma isterken benim bu istemlere duyarsız kalmam olanaksızdır. Bu nedenle Dikili’nin beş yıllık geleceğinin belirleneceği yerel seçimler öncesi kurucu ilçe başkanı olduğum İyi Parti İlçe Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Vatandaşına sırtını dönen, ilçeye hizmet yerine sorun getireceğine inandığım kişilere prim vermemek için istifa ediyorum” diye konuştu. İHA