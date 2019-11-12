İzmir’de PKK/KCK operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. (AA). aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/izmirde-pkk-kck-operasyonu-5444996","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/izmirde-pkk-kck-operasyonu-5444996","pageType":"yazi","pageIdentifier":5444996,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5444996,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/izmirde-pkk-kck-operasyonu-5444996/","headline":"u0130zmir&#8217;de PKK/KCK operasyonu","description":"","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Emniyet","g\\u00f6zalt\\u0131","izmir","operasyon","PKK","Ter\\u00f6r","ter\\u00f6r \\u00f6rg\\u00fct\\u00fc"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/12/iecrop/izmir-kck_16_9_1573536001.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","dateCreated":1573536005,"datePublished":1573536005,"dateModified":1573536005,"info":"{"seo_news":"false"}"});