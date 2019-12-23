İzmir’de sağanak ve lodos hayatı felç etti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi’nde, gece geç saatlerde başlayan aşırı sağanak yağış ve lodos nedeniyle denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları ve caddelerini su bastı.

YAĞIŞ GÜN BOYU DEVAM EDECEK

Yağmur suyu taşıma kanallarının tıkalı olması nedeniyle yarıya kadar suya batan araçlar, yollarda güçlükle ilerleyebildi.Sabah iş yerlerine gitmek için kalkanlar, evlerinden çıkamadı. İtfaiye ve belediyeye ait araçlar, suları tahliye etmeye başladı. Araçların bir kısmı çekiciler tarafından çekildi. Cadde ve sokaklar da yağmur sularıyla doldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre İzmir’de yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor. (DHA)