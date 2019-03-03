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İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

19:43 -
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İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Gökhan Ayaz (29) ile İ.G. Alaybey Mahallesi’nde karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.G. Ayaz’a ateş ederek olay yerinde uzaklaştı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gökhan Ayaz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kavgayı ayırmak isterken kulağından yaralanan Sedat Dalhan da aynı hastanede tedavi altına alınıdı. Dalhan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İ.G, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.

AA

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