Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir’de silahlı saldırı! Bir ölü

İzmir'in Bergama ilçesinde silahlı saldırı sonucu Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu Okan Kartal hayatını kaybetti. Zanlılar, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

05:53 -
Haberler Gündem
İzmir’de silahlı saldırı! Bir ölü

Fatih Mahallesi Suna Caddesi’nde Hüseyin K. (30) ile arkadaşı Anıl K. (26) aralarında husumet olduğu öğrenilen Sertaç S. ve yanındaki arkadaşı Okan
Kartal’a tabancayla ateş açtı.

Olayda Sertaç S. yara almazken Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu Okan Kartal vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Şüpheliler hafif ticari araçla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Okan Kartal’a olay yerinde kalp masajı yaparak
müdahale etmesine rağmen yaralıyı hayata döndüremedi. Zanlılar, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Kartal’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more