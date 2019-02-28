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İzmir’de silahlı saldırı! Bir ağır yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

02:52 -
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İzmir’de silahlı saldırı! Bir ağır yaralı

Peker Mahallesi’nde 34 KM 838 plakalı otomobiliyle seyreden 33 yaşındaki Serdar Uyanık, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Açılan ateş sonucu Uyanık yaralanırken şüpheli veya şüpheliler kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine
bildirdi.

İHA

112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Uyanık’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. AA

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Son güncelleme: android-time 06:20 28.02.2019
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